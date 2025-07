Modica, aggredita nel parcheggio da un’altra donna perché non voleva cederle il cellulare per una telefonata

Attualità

L'increscioso episodio si è verificato questa mattina in prossimità di un supermercato. I carabinieri sono a caccia della protagonista in negativo dell'episodio

Momenti di paura e violenza si sono vissuti questa mattina nel parcheggio del Penny Market di Modica, dove una modicana è stata brutalmente aggredita da un’altra donna dopo essersi rifiutata di prestarle il cellulare per una telefonata. La vittima, sotto shock e con il volto tumefatto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso.

L’episodio si è verificato poco dopo che la modicana aveva parcheggiato la propria auto. Improvvisamente, è stata avvicinata da una giovane donna che, parlando in un dialetto non identificato come modicano e con fare visibilmente minaccioso, le ha intimato di farle usare il telefono. La vittima, una 39enne, spaventata e nel tentativo di raggiungere l’ingresso del supermercato, ha gentilmente rifiutato la richiesta, invitando l’aggressore ad allontanarsi.

La reazione della sconosciuta è stata immediata e violenta: con pugno ha colpito la malcapitata al volto, facendole cadere a terra gli occhiali e un orecchino. La modicana è riuscita a correre verso l’ingresso del Penny Market, dove il personale e altri clienti, accortisi della scena, sono intervenuti in suo soccorso.

Un uomo tra i presenti ha coraggiosamente cercato di interloquire con l’aggressore, ma è stato a sua volta oggetto di minacce e aggressione fisica e verbale. A quel punto, la donna violenta è salita sulla sua auto e si è data alla fuga.