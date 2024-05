Modica, al Garibaldi “Coppia aperta quasi spalancata”

Spettacoli

Alessandro Federico e Chiara Francini i protagonisti della brillante commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame

La vulcanica Chiara Francini e il bravissimo Alessandro Federico sono i protagonisti di “Coppia aperta quasi spalancata”, brillante commedia scritta da Dario Fo e Franca Rame che chiude questa entusiasmante stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Sabato 18 maggio alle ore 21.00 e domenica 19 maggio alle ore 18.30, con la regia di Alessandro Tedeschi, andrà in scena uno spettacolo tragicomico che porta sul palcoscenico l’universo maschile e femminile, e mette in luce le complessità delle relazioni di coppia e le differenze legate ai due sessi. Il matrimonio, la fedeltà ed il tradimento, “Coppia aperta quasi spalancata” è un testo importante che con intelligenza ed umorismo fa ridere e riflettere. L’eclettica Chiara Francini, carismatica protagonista del piccolo e grande schermo, attrice, conduttrice, comica e scrittrice, interpreta Antonia, l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite, e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche.

Pur di continuare a stare vicino al marito e fautore della “coppia aperta”, interpretato da Alessandro Federico, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Ma quando anche Antonia sembra orientarsi verso questa scelta, allora il marito diventa geloso. “Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”. Tra situazioni assurde, dialoghi serrati e monologhi brillanti, in questa classica commedia all’italiana del 1982 ma ancora attuale, Franca Rame e Dario Fo sono riusciti a descrivere in toni divertenti ma anche drammatici, attraverso l’insofferenza al concetto di monogamia, le dinamiche coniugali e il ruolo della donna. Produzione Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni. “Siamo molto felici di avere sul nostro palcoscenico la grandissima Chiara Francini insieme al bravissimo Alessandro Tedeschi – commentano il presidente della Fondazione Teatro Garibaldi Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – fantastici protagonisti di questa opera di Franca Rame e Dario Fo che attraverso situazioni esilaranti ma anche drammatiche fa riflettere su tematiche profonde. È uno spettacolo pieno di sfumature e significati che coinvolgerà il pubblico sin dalle prime battute, e si presenta come conclusione perfetta di questa straordinaria e partecipatissima stagione di prosa. Intanto siamo già pronti per una stagione estiva ricca di grandi eventi”.