Modica, al Garibaldi due spettacoli differenti con Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello e con Alessandro Haber

Spettacoli

Gli appuntamenti sono in programma da venerdì e per tutto il fine settimana

Il mese di dicembre al Teatro Garibaldi di Modica si apre tra grandi emozioni e in compagnia di volti iconici del panorama artistico italiano. Arrivano Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello per la stagione musicale, e Alessandro Haber per la stagione di prosa. Appuntamenti intensi che con note, parole e recitazione offriranno al pubblico esperienze uniche e indimenticabili. Venerdì 6 dicembre alle ore 21.00, sarà il momento di “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, uno spettacolo che celebra l’amore in tutte le sue sfumature. Marisa Laurito, con la sua travolgente presenza scenica, e Enzo Gragnaniello, artista di rara sensibilità, condurranno il pubblico in un viaggio musicale che spazia dai classici della canzone napoletana ai brani più celebri del cantautore. Con la regia di Massimo Venturiello, lo spettacolo unisce sonorità mediterranee e interpretazioni appassionate, creando un’atmosfera intima e coinvolgente, capace di emozionare e divertire. Ad accompagnare questi eccezionali artisti saranno i musicisti Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petrigna al violoncello, Marco Caligiuri alle percussioni. Acast Produzioni in collaborazione con Compagnia Molière.