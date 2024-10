Modica, al rogo una catasta di pneumatici in disuso

Cronaca

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella zona di San Giuggiuzzo

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel pomeriggio a Modica Alta nella zona di San Giuggiuzzo, per l’incendio di una catasta di pneumatici in disuso (nella foto). Il fumo acre, nero e fastidioso, aveva fatto scattare l’allarme da parte di alcuni residenti. Sui luoghi è arrivata anche una volante del commissariato di Ps. I pompieri hanno spento l’incendio anche se l’odore e il fumo hanno continuato a creare qualche problema di troppo tra i residenti. La polizia sta cercando di capire in che modo sia stato appiccato il rogo. Indagini in corso.

