Modica, al teatro Garibaldi il concerto “Morricone, cinema Suites”

Società

Domenica l'ultimo atto dell'affascinante stagione musicale

Domenica 9 giugno alle ore 18,30, il Teatro Garibaldi di Modica ospiterà il concerto conclusivo dell’affascinante stagione musicale, un evento memorabile che unirà la musica e il cinema, e che consolida l’amicizia con il Teatro Massimo Bellini di Catania. Dopo il debutto nel capoluogo etneo, il concerto intitolato “Morricone, Cinema Suites” arriverà nel Teatro della Contea e vedrà esibirsi la prestigiosa Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania con la direzione del maestro Leonardo Catalanotto, e con Marco Serino, violinista solista. Il cuore della serata sarà dedicato alle celebri composizioni del premio Oscar Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori di colonne sonore e di musica contemporanea, nonché direttore d’orchestra e arrangiatore. I suoi brani più iconici e le sue indimenticabili melodie risuoneranno nel teatro, evocando emozioni profonde e rendendo omaggio alla sua straordinaria carriera e alla sua capacità di raccontare storie attraverso le note.