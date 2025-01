Modica, al teatro Garibaldi “La signora omicidi” con Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri

Spettacoli

Gli appuntamenti sul palcoscenico sono in programma martedì 14 e mercoledì 15 alle 21

La stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica apre il nuovo anno con una spassosa commedia degli equivoci. Martedì 14 e mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00, gli strepitosi Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, diretti da Guglielmo Ferro, saranno i protagonisti de “La signora omicidi”, il brillante adattamento teatrale firmato da Mario Scaletta, che prende ispirazione dal celebre racconto di William Rose e dall’omonimo film di Alexander Mackendrick. La storia è ambientata nella Londra degli anni ‘50, un’epoca ricca di fascino che fa da cornice a un susseguirsi di imprevisti e colpi di scena. Le vicende ruotano attorno a Louise Wilberforce, una svampita e arzilla affittacamere interpretata dalla straordinaria Paola Quattrini. La sua vita tranquilla viene sconvolta dall’arrivo del misterioso Professor Marcus, un presunto musicista che in realtà è il capo di una banda di pericolosi malviventi. Il gruppo di finti musicanti ha in progetto un piano criminale, che l’ingenua Louise, con il suo carattere eccentrico e la sua curiosità, finirà involontariamente per sabotare. Sarà lei a smascherare la gang, dando vita a una serie di situazioni irresistibilmente comiche. Tra humor e intrighi, divertimento e brio, gli spettatori del teatro modicano saranno accompagnati verso un finale effervescente dalle tinte noir. Sul palco, accanto a Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, anche Mario Scaletta, Roberto D’Alessandro, Pietro Casella e Marco Todisco. Acast Produzioni. “La signora omicidi è una commedia irresistibile – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Una messinscena di altissimo livello che vede protagonisti Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, due grandi nomi del panorama artistico italiano. È uno spettacolo spensierato ed elegante, caratterizzato dal tipico humor inglese, che sta facendo registrare moltissimi apprezzamenti”.