Modica, al via il laboratorio di cucina promosso dall’Unitre

Società

Sarà diretto dall'affermata giovane chef Francesca Barone

Come preannunciato e nel rispetto del programma delle iniziative formative pianificate per il 2025 , è stato avviato a Modica il laboratorio di cucina voluto ed organizzato dalla locale sede dell’Unitre. Dopo i lusinghieri ed incoraggianti risultati dello scorso anno ed in recepimento delle numerose richieste pervenute dagli associati, la qualificante attività è stata a suo tempo inclusa fra le iniziative formative dell’anno accademico 2024/2025 ed ha svolgimento presso il ristorante Fattoria Delle Torri nel centro storico della città della Contea.

Diretto dall’affermata chef Francesca Barone (nella foto), il Laboratorio di cucina, tenuto conto dell’elevato numero di partecipanti, è stato suddiviso in due sezioni ed in due turni diversi, per consentire ai tanti partecipanti di seguire meglio le lezioni.