Modica, al via la festa del patrono San Pietro apostolo

Domani torna l'iniziativa della messa di quartiere

“Sono i giorni in cui festeggiamo San Pietro, il nostro amato Patrono. E in questi giorni vogliamo compiere un cammino di fede seguendo i suoi passi. Egli è stato capace di lasciare ogni cosa, seguire il Maestro che lo invitava a diventare “pescatore di uomini”. Pur rimanendo nella propria fragilità e umana debolezza, che lo ha portato a rinnegare il Signore, lo ha comunque riconosciuto come “il Cristo il figlio del Dio vivente”, e, consapevole di avere bisogno degli esempi e delle parole di Gesù, gli confida: “Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!”; e prima di separarsi dal Maestro gli dichiara tutto il suo amore: “Signore tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene”. Pietro ci somiglia nei nostri slanci di fede come nelle nostre umane debolezze, nel suo voler seguire il Signore e nel volergli donare tutto l’amore di cui è capace. Possa Egli, Patrono della nostra città di Modica e detentore delle chiavi del Regno dei Cieli, aprire ad ognuno di noi i tesori del cuore di Cristo e insegnarci la via che conduce a Lui”.