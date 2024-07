Modica, al via la stagione di In Teatro Aperto 2024

Spettacoli

Si comincia sabato in piazza Mediterraneo a Marina con il dj e produttore Ludwig. Tra gli appuntamenti da non perdere il batterista Billy Cobham e la cantantessa Carmen Consoli

Manca poco all’inaugurazione di “In Teatro Aperto” 2024, manifestazione culturale estiva molto attesa che, tra musica e teatro amatoriale, anima le serate della Contea di Modica. Anche questa edizione prevede eventi imperdibili e presenze di spicco, tra cui il grande Billy Cobham (nella foto), vera leggenda vivente della batteria, che lunedì 5 agosto accenderà con le sue bacchette l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. Cobham, uno dei più importanti batteristi jazz-fusion di sempre, percussionista e compositore americano, farà tappa a Modica insieme alla sua band con il tour internazionale “Spectrum 50 Project”, evento che celebra “Spectrum”, il suo album di debutto da solista pubblicato nel 1973. Una vera pietra miliare del genere fusion, dopo 50 anni ancora un punto di riferimento nel mondo del jazz, che verrà interpretato da Cobham con l’energia, la precisione, la velocità, la potenza e la grinta che lo contraddistinguono, e con il suo inconfondibile stile ambidestro.

L’inizio ufficiale della stagione 2024 di “In Teatro Aperto” sarà però sabato 27 luglio ed è affidato ad un idolo delle nuove generazioni: il dj e produttore Ludwig. Ex membro della Dark Polo Gang e vero fenomeno musicale amatissimo dai più giovani, Ludwig farà ballare dalle ore 22 tutta piazza Mediterraneo di Marina di Modica. Si proseguirà poi con due divertenti appuntamenti di teatro amatoriale, entrambi presso il Chiostro di Palazzo San Domenico a Modica. Il primo, sabato 3 agosto alle ore 21, vedrà gli attori della compagnia teatrale “Sipario Blu” impegnati nella commedia “Scommettiamo… che”, con la regia di Piero Pisana. Per il secondo, domenica 4 agosto alle ore 21, saranno sul palco gli attori della compagnia teatrale “La Raccomandata” con “Fumo negli occhi”, una commedia brillante di Faele e Romano, rielaborata in vernacolo modicano dal regista Antonio Pluchino. Lunedì 5 agosto alle ore 22, come detto, il grande e virtuoso batterista jazz fusion Billy Cobham e la sua band illumineranno l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (biglietti sui circuiti ciaotickets e ticketone).