Modica, allarme in centro storico per la presunta perdita di gas metano

Attualità

Le verifiche sul posto hanno però escluso problemi di ogni tipo

Apprensione sabato sera in centro storico per la presunta perdita di gas metano. L’allarme era stato lanciato dai residenti di via Muriana, arteria adiacente le vie Vittorio Veneto e Stazione. E’ subito intervenuta una pattuglia della polizia locale, con il vice comandante Giorgio Ruta che ha monitorato la situazione anche durante le operazioni di controllo dei vigili del fuoco arrivati in pochi minuti direttamente dal comando provinciale di Ragusa, dal momento che i colleghi di Modica erano impegnati in un altro intervento a Marina di Modica.