Modica, all’istituto Poidomani (plesso Falcone) l’iniziativa della polizia di Stato che punta i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne

Attualità

E' portato avanti in collaborazione con l'associazione Ipso Facto

La polizia di Stato prosegue la mission di divulgazione nelle scuole delle tematiche sociali giovanili, grazie alle iniziative formative mirate a sensibilizzare gli studenti ai valori della legalità, del rispetto della persona e delle differenze di genere, con particolare attenzione al fenomeno della violenza sulle donne attraverso l’arte e la multimedialità.

Presso l’istituto comprensivo statale Raffaele Poidomani di Modica, nell’atrio del plesso Falcone, nell’ambito del progetto regionale “Arte di ogni genere – Pari lo impari”, si è tenuto il percorso formativo con un incontro a cura della dottoressa Simona Gugliotta, socia dell’associazione Ipso Facto di Modica, e il dirigente del Commissariato di Ps di Modica, Lorenzo Cariola, rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado sul tema della violenza di genere e sulla Rete Nazionale Antiviolenza.

Attraverso la visione di alcuni filmati gli alunni sono stati introdotti al tema della violenza di genere, sia fisica che psicologica soffermandosi sul fenomeno della violenza assistita (“l’esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori”).

Importante la divulgazione della funzione dello sportello antiviolenza “Fuori dall’Ombra”, che offre gratuitamente servizi di prima accoglienza alle donne che subiscono violenza, attraverso l’ascolto attivo della donna e la presa in carico da parte di psicologi, avvocati, assistenti sociali e pedagogisti, nel rispetto della privacy e garantendo l’anonimato.