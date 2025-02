Modica, all’ospedale Maggiore si dimettono due dirigenti medici di Ortopedia

Attualità

L'Asp non ha potuto fare altro che dichiarare vacante il posto occupato dai due dirigenti medici a partire dal 1° maggio

L’Asp di Ragusa ha preso atto delle dimissioni volontarie di due dirigenti medici dell’Uoc Ortopedia del Dea di I Livello di Modica.

A presentare le dimissioni volontarie sono stati il dottor Paolo Demaio ed il dottor Antonino Nicosia entrambi in forza nel reparto dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” (nella foto) di Modica. All’Asp non è rimasto altro da fare che dichiarare vacante in dotazione organica il posto occupato dai due dirigenti medici a partire dal 1° maggio prossimo, come stabilito dai termini di legge di preavviso.

I vertici dell’Asp dovranno trovare una soluzione immediata. I due dirigenti medici in questione, Demaio e Nicosia, avevano presentato istanza insieme al dirigente medico Osvaldo Azzaro per il conferimento dell’incarico a nuovo direttore dell’unità operativa semplice dipartimentale Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Modica.