Modica alta, allarme per il futuro della scuola

D'Antona (Sinistra italiana): "L'interruzione temporanea di ogni attività sembra essere il preludio alla chiusura definitiva"

Il mancato avvio delle classi di prima elementare e prima media presso il plesso scolastico di Santa Teresa (nella foto) a Modica Alta suona un grave campanello d’allarme. Questo evento potrebbe segnare l’inizio della fine per una scuola storica e, di conseguenza, accelerare l’impoverimento dei servizi nel centro storico.

“Il timore – denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana – è che l’interruzione dell’attività scolastica a Santa Teresa possa rappresentare il preludio alla sua chiusura definitiva. È un segnale preoccupante che si inserisce nel più ampio contesto dello spopolamento del centro storico, un fenomeno che per anni ha interessato Modica Alta e che ora coinvolge anche Modica Bassa. Questa tendenza, ormai classificabile come emergenza, richiede misure immediate e a lungo termine per invertire la rotta.

Per affrontare la crisi, sono necessarie azioni concrete, ovvero un piano urbanistico dettagliato per il recupero del centro storico, incentivi per residenti e attività economiche che scelgono di stabilirsi nell’area, un’ampia offerta di servizi pubblici e privati e azioni mirate di contrasto alla microcriminalità”.