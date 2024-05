Modica Alta, denunciato uno dei ladri del bar tabacchi di piazza San Giovanni

Cronaca

E' un 23enne modicano già conosciuto dalle forze dell'ordine

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore e attuati dal dirigente il commissariato di Modica mediante mirati servizi – anche con l’ausilio dei reparti specializzati messi a disposizione dal dipartimento della pubblica sicurezza, nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Modica hanno denunciato un modicano di 23 anni per il furto con scasso perpetrato nella notte fra venerdì e sabato scorsi in danno di un bar tabacchi sito a Modica Alta.

A seguito di segnalazione giunta alla sala operativa per furto consumato, gli agenti di una volante del commissariato, si sono subito recati al bar tabacchi preso di mira, ubicato in zona Modica Alta; gli agenti hanno constatato che era avvenuto un furto di tabacchi e monopoli di Stato per il valore di alcune migliaia di euro. Dall’esame dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno subito riconosciuto uno dei due soggetti ritenuti essere gli autori del furto, sebbene questi fosse parzialmente travisato.