Modica alta, nascerà una nuova mensa scolastica

Garantirà 450 pasti al giorno. Saranno utilizzati i fondi Pnrr

Nascerà una nuova mensa scolastica a Modica Alta, grazie ai fondi Pnrr. Sarà realizzata alla De Amicis e servirà 450 pasti al giorno. Maria Monisteri, sindaco di Modica, afferma: “Idea comune e condivisa della nostra Amministrazione, è quella di continuare ad investire su elementi strategici per il presente ed il futuro di Modica come il diritto allo studio e la qualità della vita nei quartieri. E’ l’unica e palese dimostrazione, al di là delle parole, del nostro costante impegno. In questo senso, va letto l’arrivo di una nuova mensa scolastica a Modica alta, il quartiere storico della Città. Un fatto che attesta questo impegno. In questi giorni, assieme all’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, all’assessore all’Urbanistica Tino Antoci e all’assessore alle Politiche educative Concetta Spadaro, abbiamo presentato il progetto di riqualificazione del plesso scolastico ‘Edmondo De Amicis’ di Modica Alta. Si tratta di un intervento possibile grazie a un importante finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici, sottolinea: “Il cuore dell’intervento sarà la nuova mensa scolastica, pensata secondo dettami moderni e funzionali, capace di servire fino a 450 pasti caldi al giorno. Proprio per questo il servizio sarà destinato non solo agli alunni della ‘De Amicis’ ma anche ai bambini delle scuole limitrofe, garantendo così un vero supporto al diritto allo studio, vigilando sulla salute alimentare dei più piccoli. I lavori sono stati già affidati tramite gara pubblica e il cantiere sarà avviato nelle prossime settimane. Il progetto è già in fase avanzata e prevede l’installazione di una cucina a induzione di ultima generazione, attrezzature professionali e impianti innovativi che garantiranno efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale. Un’infrastruttura pensata per durare nel tempo, al passo con le normative più recenti”.

Tino Antoci, assessore all’Urbanistica, continua: “Siamo molto felici di poter fare questo importante investimento proprio nella scuola di Modica Alta perché rappresenta un tassello fondamentale di quella visione più ampia di riqualificazione del territorio che comprende anche le strutture scolastiche e sportive. La nuova mensa sorgerà in un contesto urbanistico strategico: accanto all’istituto scolastico si trovano infatti due scuole primarie, un asilo nido comunale, una palestra in costruzione e il geodetico di via del Serbatoio, recentemente riqualificato. L’obiettivo ambizioso ma percorribile è quello di creare un vero e proprio polo educativo e sportivo a servizio della comunità di Modica Alta”.