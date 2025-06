Modica Alta, scontro tra una minicar e una bici: ferito un bimbo di 8 anni

Cronaca

Il piccolo è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale. Resta ricoverato. La prognosi è di trenta giorni

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, in via Verga a Modica Alta, coinvolgendo una minicar condotta da un sedicenne e una bicicletta guidata da un bambino di otto anni. L’impatto ha causato la caduta del giovane ciclista, che è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale dal 118. Le sue condizioni, sebbene non in pericolo di vita, hanno richiesto il ricovero con una prognosi di 30 giorni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Modica, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

