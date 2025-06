Modica, alta tensione in consiglio comunale. L’assessore Drago: “Sbugiardo gli abbatiani e denuncio la strumentalizzazione”

Attualità

Un chiarimento circostanziato sul finanziamento per la regimentazione delle acque meteoriche in via Gianforma

Alta tensione ieri sera in consiglio comunale. Antonio Drago (nella foto), assessore ai Lavori pubblici, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, ho risposto con fermezza e dovizia di documenti all’interrogazione avanzata da alcuni consiglieri dell’opposizione, che fanno riferimento all’on. Ignazio Abbate, in merito al finanziamento per la regimentazione delle acque meteoriche in via Gianforma. Il mio intervento, ampiamente documentato e trasparente, ha messo in luce sette anni di totale inerzia amministrativa da parte delle precedenti amministrazioni, che oggi costano ai cittadini di Modica mezzo milione di euro in cofinanziamento comunale. Un dato sconcertante, soprattutto alla luce della condizione di dissesto finanziario in cui versa l’ente. Voglio ristabilire la verità di fronte a comunicazioni strumentali di chi è stato silente per tanto/troppo tempo, volte solo a creare confusione e distorcere la realtà. Ho voluto sottolineare come la strumentalità della comunicazione sia evidente nelle stesse interrogazioni. Facendo riferimento al finanziamento per via Gianforma concesso dalla Protezione Civile nel 2017, ho ripercorso le tappe di un’inerzia amministrativa durata anni”.

“Il finanziamento – ancora Drago – risale al 2017 ma il primo atto amministrativo significativo, l’approvazione del progetto da parte della giunta, è avvenuto solo nel 2021, ben quattro anni dopo. Nonostante l’approvazione del progetto nel 2021, la gara d’appalto non è stata indetta. Nel 2022 si è reso necessario un primo aggiornamento prezzi a causa dell’inerzia accumulata dal 2017; ma anche in quel caso non è seguita alcuna gara d’appalto. L’attuale Giunta Monisteri, insediata nel 2023, ho trovato il progetto in totale stallo, fermo immobile. Un ulteriore aggiornamento prezzi è stato effettuato nel 2024, a otto anni dal finanziamento iniziale. La conseguenza diretta di questa pluriennale inerzia è che gli originari 2.800.000 euro non sono più sufficienti per l’intervento. Il comune di Modica, pur essendo in dissesto finanziario, è ora chiamato a cofinanziare l’opera per 500.000 euro che sono il costo dell’inerzia di 7 anni dell’amministrazione precedente alla nostra. Di questi 500.000 euro, 350.000 sono dovuti all’aggiornamento del tariffario regionale e 150.000 euro riguardano le competenze tecniche, inspiegabilmente non inserite nel quadro economico del progetto originale del 2017”.