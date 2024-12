Modica Alta, trovate morte due anziane sorelle

Nel Ragusano

Il decesso per cause naturali, anche se una delle due sarebbe venuta a mancare per un incidente dopo avere sceso una rampa di scale chiedendo aiuto dopo il malore che era stato accusato dall'altra

Macabra scoperta questa mattina a Modica Alta. Due anziane sorelle che sono state trovate prive di vita nella loro abitazione, in corso Nino Barone, a Modica Alta. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, dopo una chiamata al 112. Le due sorelle di 80 e 83 anni vivevano da sole.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe le donne. Il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica avrebbe appurato che si sarebbe trattato di morte per cause naturali. Il magistrato di turno, la dottoressa Silvia Giarrizzo, ha deciso di restituire le salme alla famiglia per la celebrazione delle esequie.