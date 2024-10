Modica, ancora polemica sulla gestione del pronto soccorso

Attualità

Il sindaco di Pozzallo Ammatuna: "Non è possibile che il primario copra il turno di guardia medica notturna"

“Dopo le precisazioni della direzione generale dell’Aso di Ragusa, che non ha precisato nulla, in merito alla riduzione del numero dei medici strutturati da cinque a quattro, in grado di essere impiegati nei turni notturni, i nodi purtroppo vengono al pettine. Come a Vittoria, anche nel Pronto soccorso di Modica, il primario è costretto a farli anche lui i turni notturni”. E’ quanto afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che già nei giorni scorsi si era confrontato sulla delicata questione e che è stato anche primario del Pronto soccorso proprio a Modica e che, quindi, conosce a menadito la materia.