Modica, ancora un furto con spaccata: preso di mira il bar tabacchi di contrada Pozzo Cassero

Misero il bottino, appena 100 euro, ma gravi i danni all'attività commerciale

Non si ferma l’onda di furti con spaccata in provincia di Ragusa e dopo i colpi che i malviventi hanno messo a segno nei giorni scorsi tra Vittoria, Comiso e Ispica, ecco che i delinquenti tornano a colpire nuovamente a Modica. Questa volta a essere preso di mira (e non è la prima volta, visto che già in passato aveva subito un altro furto) è stato il Bar Tabacchi di contrada Pozzo Cassero (nella foto).

Nella notte, i delinquenti hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e hanno portato via della merce per un bottino che si aggira intorno ai 100 euro, ma causando gravi danni all’esercizio commerciale. Sull’ennesimo episodio criminale stanno indagando i carabinieri che non escludono che gli autori del furto di Modica possano essere gli stessi dei due commessi pochi giorni fa a Ispica. Le indagini dei militari dell’Arma a 360° per cercare di assicurare alla giustizia i delinquenti che stanno creando grande preoccupazione in provincia di Ragusa.

