Modica, ancora un furto con spaccata. Preso di mira un caseificio

Cronaca

L'episodio si è registrato ieri sera in via Rocciola Scrofani Torre Cannata

Furto con spaccata al caseificio Giurdanella, in via Rocciola Scrofani Torre Cannata, al quartiere Treppiedi Sud lungo l’asse del polo commerciale. I ladri hanno frantumato lunedì sera la vetrata laterale con una grossa pietra, rubando il registratore di cassa, 2 notebook, una bilancia per alimenti e un gruppo elettrogeno, per un bottino complessivo di alcune migliaia di euro, oltre agli ingenti danni causati. La scoperta del furto è stata fatta dai titolari all’apertura questa mattina. E’ stata sporta denuncia a carico di ignoti. Indagini in corso.

