Modica, ancora un furto con spaccata. Stavolta a farne le spese un asilo nido al polocommerciale

Cronaca

Rubata solo una modesta somma di denaro che i gestori avevano lasciato in cassa

L’allarme non è finito. C’è un’altra banda , oltre a quella giù arrestata dalla polizia (due modicani residenti a Rosolini) che compie furti con la cosiddetta “spaccata” visto che nella notte tra sabato e domenica è stata presa di mira una ludoteca in via della Costituzione, al Polo Commerciale di Modica. Dopo avere infranto la porta in vetro utilizzando un masso, i malviventi sono riusciti ad entrare ma sono stati sfortunati perché hanno potuto rubare solo una modesta somma di denaro che i gestori avevano lasciato in cassa.

