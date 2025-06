Modica, anziana derubata in casa: misura cautelare per zia e nipote di Noto

Cronaca

Erano riusciti a portare via gioielli e oggetti di valore per un ammontare complessivo di 20mila euro

La polizia ha eseguito una misura cautelare a carico di 2 soggetti residenti a Noto, zia e nipote, rispettivamente di 53 e 28 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un’anziana donna modicana ultraottantenne. I fatti risalgono al maggio 2024, quando la vittima è stata avvicinata da una donna, che, con modi affabili e spacciandosi per una vicina di casa, è riuscita a carpirne la fiducia e a introdursi nell’abitazione. Mentre distraeva la signora con la scusa di essere in cerca di lavoro, il complice, un giovane, si è introdotto all’interno dell’appartamento approfittando della porta socchiusa, riuscendo a sottrarre gioielli e oggetti di valore per un ammontare complessivo di circa 20.000 euro.