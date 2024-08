Modica, anziani truffati: denunciati due giovani

Cronaca

Avevano fatto credere che la figlia fosse in difficoltà e si sono fatti bonificare 900 euro

Continua l’impegno della polizia di Stato nel contrasto alle truffe perpetrate anche attraverso l’uso dei social e di subdoli stratagemmi a discapito di cittadini di tutte le fasce di età, che solo dopo aver subìto il maltolto, capiscono amaramente di essere stati raggirati. Particolarmente insidiosa è la truffa che mira a colpire la vittima nel proprio intimo, facendo leva su paventati inesistenti pericoli a discapito di prossimi congiunti.

In questo contesto i poliziotti del commissariato di Modica hanno denunciato per truffa due persone, uno straniero ed un italiano, rispettivamente di 34 e 21 anni, entrambi residenti nel Lazio. Fondamentale la querela sporta da una persona anziana che raccontava di aver ricevuto un messaggio tramite piattaforma social dalla figlia che abita al Nord Italia per motivi di lavoro con la richiesta di effettuare un bonifico urgente e con la promessa di restituzione al lunedì successivo. Fra l’altro la sedicente figlia avvisava il padre che quel numero era nuovo e provvisorio in quanto aveva smarrito il telefono il giorno prima.