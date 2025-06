Modica, applaudito il concerto di fine anno accademico del coro dell’Unitre

Società

L'evento musicale è stato ospitato nella chiesa di San Paolo

Il preannunciato concerto di fine anno accademico del coro dell’Unitre ha avuto luogo a Modica presso la chiesa di San Paolo. Al cospetto di una platea alquanto qualificata e particolarmente interessata ed attenta il coro, diretto dalla maestra Claudia Perrone, accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro e composto dalle coriste Mariella Agosta, Enza Agosta, Carmela Basile, Maria Battaglia, Raimonda Bongiovanni, Liliana Cannizzaro, Tina Cassisi, Rosaria Di Stefano, Rosa Gallo, Maria Marù, Grazia Nicastro, Giorgia Pitino, Lina Puglia, Meluccia Quattropani, Maria Concetta Ruta, Rosa Stornello, Concetta Stracquadanio, Franca Tasca, Iole Zaccaria e Carla Zanot, si è ancora una volta distinto per l’efficacia della sua esibizione: frutto di un impegno lodevole messo in atto durante tutto l’Anno Accademico e di tanta buona volontà da parte di ciascuna delle componenti e soprattutto della bravura, della competenza e della professionalità della direttrice Claudia Perrone il cui debutto non poteva dare risultati migliori già riscontrati a Selinunte in occasione del Festival Regionale dei cori dello scorso 14 Giugno anche per l’ottima intesa con il maestro Giorgio Cannizzaro alla tastiera. Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli, che ha fatto registrare anche lo spontaneo coinvolgimento di tutta la platea sono stati eseguiti i seguenti brani, preceduti dalla presentazione del socio Giovanni Rosa: Inno alla vita, Madreterra, Ave Maria (Gounod), Ninna nanna ri la rosa, Beautiful that way, Memory, La violetta, Aggiungi un posto a tavola, Fox della luna dall’operetta “Il paese dei campanelli”.