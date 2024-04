Modica, arrestato per bancarotta fraudolenta: 46enne ai domiciliari

Cronaca

Sentenza passata in giudicato: deve scontare la pena di 1 anno, 10 mesi e 21 giorni di reclusione

Gli agenti del commissariato di Ps di Modicahanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa a carico di un uomo di 46 anni residente a Modica.

L’ordine è stato emanato a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta in concorso con altri soggetti per fatti avvenuti sino al 2011. In conseguenza di tale sentenza di condanna l’uomo dovrà scontare la pena residua determinata in anni 1, mesi 10 e 21 giorni di reclusione. A tale provvedimento hanno dato esecuzione gli agenti del commissariato di Ps di Modica, che hanno tratto in arresto il quarantaseienne che è stato posto al regime di detenzione domiciliare.

