Modica, arriva “Il mondo visto da qui”

Società

E' una rassegna dedicata all'attualità internazionale al via da venerdì 5 luglio

“Il mondo visto da qui” è il titolo della rassegna dedicata all’attualità internazionale che si svilupperà nel corso di tutto il mese di luglio a Modica.

L’Associazione Piero Iemmolo e l’Associazione Franco Ruta, in collaborazione con Libera Contro le Mafie, Modicaltra, Simama e Casa Don Puglisi organizzano nel mese di luglio un ciclo di cinque conversazioni per allargare gli sguardi a ciò che sta accadendo nel mondo, con un focus particolare su conflitti e disuguaglianze.

Si comincia venerdì 5 luglio 2024 alle ore 20 sul Sagrato della Chiesa di Santa Maria del Soccorso a Modica, con il giornalista Francesco Costa (nella foto), e il tema “Il mondo visto da qui. Come lo raccontano i giornali”: con il vicedirettore de Il Post, esperto di politica statunitense e conduttore della rassegna stampa giornaliera Morning, ci si confronterà appunto sul ruolo della stampa nella narrazione di questo momento storico.

L’appuntamento successivo sarà venerdì 12 luglio alle 20, sempre sul Sagrato del Soccorso, con il direttore di Altreconomia Duccio Facchini con cui si affronterà il tema “Il mondo visto da qui. Come diventa disuguale”: giornalista e scrittore, Facchini negli ultimi anni è stato tra le altre cose autore di numerosi libri sui migranti, in particolare lungo le rotte mediterranea e balcanica.

Il giorno successivo, sabato 13 luglio alle 20, ci si sposterà nel salone della Domus S. Petri per un collegamento in diretta con Ugo Tramballi, inviato de Il Sole 24 Ore che proprio in queste settimane sta seguendo da vicino il conflitto tra Israele e Palestina. Con lui si parlerà de “Il mondo visto da qui. Come si vive in Medio Oriente”.

Successivamente si tornerà sul Sagrato della Chiesa del Soccorso per gli ultimi due appuntamenti.

Venerdì 19 luglio alle 20 interverrà Maurizio Gressi, portavoce del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani: con lui si parlerà de “Il mondo visto da qui. Come lo cambia il conflitto”, con un focus particolare sulla situazione in Congo e nell’Africa centrale.

E lunedì 5 agosto alle 20 si chiuderà con Luca Rondi, giornalista di Altreconomia e scrittore, con cui si parlerà de “Il mondo visto da qui. Come può essere reso sostenibile”. Rondi in questi mesi ha infatti condotto un’ampia ricerca sulla situazione in Costa d’Avorio per quanto riguarda lo sfruttamento intensivo delle piantagioni di cacao, realizzando uno studio sull’export che giunge fino a Modica.