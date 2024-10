Modica, arriva l’iniziativa “Puliamo la nostra città”

Società

Comune e associazioni ambientaliste assieme, sabato alle 18 appuntamento in contrada Serrapero

Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia, comunica: “Prosegue il nostro impegno per l’ambiente e il lavoro di condivisione e di sensibilizzazione con iniziative utili e concrete. Sabato, 5 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, c’è ‘Clean Up’ nell’ambito dell’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ di Legambiente. ‘Puliamo la nostra città’ è il nome che abbiamo voluto dare alla nostra iniziativa che sarà in contrada Serrapero vicino al ristorante le ‘3 Querce’. Il nostro assessorato ha promosso l’intervento in collaborazione con Plastic Free, Legambiente Modica e Ufficio Ecologia del Comune di Modica”.

