Modica, assolto commerciante accusato di vendere infiorescenze di cannabis senza autorizzazione

Attualità

I fatti risalgono al novembre del 2020 dopo il sequestro effettuato dalle Fiamme gialle

Un commerciante modicano di 44 anni, accusato di vendere senza autorizzazione infiorescenze di cannabis nel suo esercizio commerciale in centro a Modica, è stato assolto dal Tribunale di Ragusa. L’uomo era finito a processo dopo il sequestro effettuato nel novembre del 2020 dalla Guardia di finanza: 625 grammi di cannabis light per la quale il commerciante fu rinviato a giudizio. I legali del 44enne hanno dimostrato che la sostanza era stata regolarmente acquistata con tanto di certificazione dell’azienda che la commercializzava e che ne escludeva l’effetto drogante.