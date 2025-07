Modica, atti vandalici notturni alla ditta incaricata delle operazioni di scerbatura

Attualità

Alcune imprese avrebbero rinunciato all'incarico. L'amministrazione comunale cerca di vederci chiaro

Nella giornata di oggi 1° luglio, la ditta incaricata delle operazioni di scerbatura nelle aree periferiche di Modica ha segnalato danni ai mezzi e furto delle attrezzature utilizzate per l’intervento. La ditta incaricata dal Comune, infatti, si è ritrovata con il mezzo danneggiato in più parti, oltre al furto di alcuni decespugliatori e attrezzature varie, probabilmente come intimidazione.

Quello che non si riesce a capire è come mai le imprese che si erano aggiudicate l’appalto per la scerbatura hanno prima iniziato e poi deciso di sospendere le attività in zona e addirittura di rinunciare all’incarico. L’amministrazione comunale ha convocato le ditte per capire il motivo della rinuncia, si parla di pressioni, non si sa però da chi e da dove.