Modica, attivato l’ambulatorio di Reumatologia all’ospedale Maggiore

Cabibbo: "E' motivo di orgoglio che il reparto sia diventato un modello multidisciplinare anche al di fuori della nostra provincia"

Da luglio di quest’anno, l’Unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero “Maggiore-Baglieri” di Modica, diretta dal dottor Gaetano Cabibbo, si è arricchita di un nuovo servizio: la Reumatologia. L’attività ambulatoriale, fin qui erogata nei presidi territoriali, da circa un paio di settimane viene svolta anche all’interno del reparto. Il servizio diventa, così, espressione dell’integrazione fra ospedale e territorio, risultando fondamentale anche per il trattamento delle patologie acute reumatologiche. Difatti, i reparti degli ospedali dell’intera Asp potranno beneficiare delle consulenze reumatologiche per i pazienti in regime di ricovero.

La referente dell’ambulatorio di Reumatologia è la dottoressa Francesca Marino. Il servizio di Reumatologia si aggiunge a quelli di Endocrinologia, Angiologia e alla Unità operativa semplice di Pneumologia che hanno reso il reparto di Medicina dell’ospedale di Modica un punto di riferimento a livello regionale.