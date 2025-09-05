Modica, aumentano le donazioni di sangue rispetto all’anno precedente

Attualità

L'Avis dà i numeri ed esprime soddisfazione per i risultati

Nonostante il rallentamento estivo, la solidarietà dei modicani non è andata in vacanza. L’Avis Modica annuncia dati positivi per la stagione 2025, registrando un significativo aumento delle donazioni di sangue rispetto all’anno precedente.

Nel periodo tra giugno e agosto 2025, sono state raccolte ben 1.818 donazioni, superando le 1.793 dello stesso trimestre del 2024. Questo incremento di 25 unità è particolarmente notevole, considerando che l’estate è tradizionalmente un periodo critico per le donazioni a causa di ferie e chiusure.

Il trend positivo si conferma anche a livello annuale: a fine agosto 2025, le donazioni totali sono arrivate a 4.955, segnando un aumento di 256 unità rispetto alle 4.699 del 2024.