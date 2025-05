Modica, auto avvolta dalle fiamme mentre era in marcia lungo il corso Santa Teresa

Cronaca

Rogo subito spento dai vigili del fuoco. La conducente si è messa in salvo

Mattinata di apprensione oggi in corso Santa Teresa a Modica Alta, dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme. L’incidente è avvenuto quando la conducente di una Bmw, mentre percorreva la via, si è accorta che dal vano motore della sua auto stava fuoriuscendo del fumo, presto seguito da piccole fiamme. Con grande lucidità, la donna ha immediatamente accostato il veicolo sul lato della strada ed è riuscita a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo proprio nell’istante in cui le fiamme si sprigionavano con violenza, avvolgendo rapidamente l’intera parte anteriore della vettura.