Modica, auto perde il controllo e urta contro le vetture in sosta

Attualità

L'episodio è accaduto nel corso della notte in pieno corso Umberto

Auto fuori controllo la scorsa notte in corso Umberto a Modica. Il conducente, per cause in via di accertamento, non è riuscito ad evitare l’impatto contro alcuni veicoli in sosta. I carabinieri sono riusciti a rintracciare l’autore motivo per cui sarà possibile per i proprietari delle auto coinvolte recarsi presso la sede dei militari dell’Arma in via Resistenza Partigiana per potere aderire alla richiesta di risarcimento danni.

