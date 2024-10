Modica, auto si ribalta a Rocciola Scrofani

Cronaca

I feriti sono stati trasportati in ospedale

Un’auto si è ribaltata (nella foto) nella prima mattinata di oggi in contrada Rocciola Scrofani, nelle campagne modicane. Per cause da accertare il guidatore ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un muro a secco e ribaltandosi a causa del violento urto. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre i vigili del fuoco hanno sgomberato la carreggiata. Il traffico veicolare ha fatto registrare rallentamenti.

