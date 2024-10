Modica, azzannata da due grossi cani di proprietà: finisce al pronto soccorso

Cronaca

La donna cinquantenne è viva per miracolo grazie all'intervento di un automobilista di passaggio. Il proprietario rischia denuncia per omessa custodia di animali e lesioni

Una donna modicana di circa 50 anni è stata azzannata da 2 grossi cani di proprietà lunedì scorso mentre faceva una passeggiata nelle campagne modicane, nella zona di contrada Sant’Elena. I 2 molossoidi sono sbucati fuori all’improvviso dal cancello aperto di un’abitazione, saltando addosso alla donna e mordendola ripetutamente alle braccia e alle gambe.

Un automobilista di passaggio è intervenuto in soccorso della malcapitata, evitando danni maggiori. La donna è stata successivamente trasportata al pronto soccorso del Maggiore di Modica per ricevere le necessarie cure. Il proprietario dei cani sfuggiti al controllo e usciti sulla pubblica via rischia ora, nel migliore dei casi, una denuncia per omessa custodia di animali e lesioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA