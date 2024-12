Modica, Beatrice Meniconi torna a schiacciare per la Pvt

Sport

"Arrivo in città con stimoli altissimi"

Il mercato di dicembre porta in dote a Modica un regalo importantissimo: dal Marsala arriva la schiacciatrice Beatrice Meniconi (nella foto). In realtà per la giocatrice umbra è un ritorno visto che fino allo scorso mese di maggio festeggiava il doppio salto di categoria in maglia Pvt. Meniconi è stata una delle maggiori protagoniste delle due promozioni dalla C alla B1 che hanno riportato la società modicana in terza serie nazionale. Oggi ritorna per contribuire al mantenimento della categoria dopo una breve parentesi a Marsala.