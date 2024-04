Modica, bocconi avvelenati per i gatti di contrada Caitina

Attualità

L'allarme lanciato dalle volontarie che garantiscono il vitto ai felini di una colonia regolarmente registrata

Alla Caitina (prima contrada, ora via Caitina) ci sono da sempre gatti, sia perché è una zona fatta solo da villette, sia perché ci sono i secchi della spazzatura che attirano, oltre i gatti, cani più o meno randagi e uccelli vari (gazze, piccioni, cornacchie). Prima non esisteva una colonia registrata poiché c’erano solo gatti adulti di transito, poi la scorsa estate ci sono state delle cucciolate in loco e quindi alcuni volontari, con un gruppo di residenti, hanno deciso di iniziare a prendersi cura di loro. Infatti, oltre cibo e acqua, sono state fatte sterilizzare alcune femmine a spese dei volontari, proprio per evitare ulteriori cucciolate, non volendo aspettare i tempi lunghi del Comune per avvalersi delle sterilizzazioni gratuite.

“Per evitare che i gattini finissero investiti – è stato chiarito dalle volontarie – il cibo è stato posizionato nella stradina adiacente i secchi della spazzatura e, nel periodo più freddo, sono state messe delle casette come riparo. Poi qualcuno inizia a sottrarre le ciotole, buttare via il cibo e allora decidiamo di far registrare la colonia per tutelare i gatti, il numero della colonia è 596/24. Purtroppo subito prima di Pasqua alcuni gatti vengono trovati morti da alcuni residenti. Abbiamo sporto denuncia presso le forze dell’ordine”.