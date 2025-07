Modica, branco di randagi entra in una villetta e sbrana la gattina domestica

Attualità

L'episodio immortalato dalle telecamere. I residenti: "Persa la tranquillità"

Un ritrovamento macabro quello fatto lo scorso sabato da parte di un residente di contrada San Filippo a Modica. Non trovando più la propria gattina, ha cominciato a cercarla per tutto il giardino quando intravede una zampina uscire dalla terra. La gatta era stata uccisa e seppellita nella notte tra sabato e domenica. Ma da chi? Subito allarmato comincia a formulare qualche ipotesi fin quando un parente, vicino di casa, gli segnala che quella stessa notte aveva sentito abbaiare verso le 3. A questo punto andare a controllare le immagini delle telecamere di video sorveglianza è un attimo. Ed è così che proprio all’orario suggeritogli dal parente, il modicano assiste ad una scena terrificante. Un branco di almeno 5-6 cani randagi di media – grossa stazza (nella foto) era entrato nel giardino della villetta inseguendo la gatta che aveva provato a scappare salvo poi cedere di fronte alla superiorità del branco. La poveretta scompare dalle immagini in bocca ad uno dei cani prima di essere poi ritrovata dal padrone la mattina nel modo che abbiamo già descritto.