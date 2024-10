Modica calcio, arriva la prima sconfitta stagionale

Sport

Sul campo della Nebros, i padroni di casa passano nel primo tempo con un calcio di rigore e gli ospiti non riescono più a riprenderla

Prima sconfitta stagionale per il Modica che perde fuori casa per mano della Nebros. Finisce uno a zero per i messinesi, con gol subito nel primo tempo: calcio di rigore trasformato da Scolaro. Il contemporaneo successo del Milazzo, fa perdere il comando in classifica ai rossoblù.

