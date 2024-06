Modica calcio, che peccato. Prima s’illude e poi dà campo libero al Pompei

Sport

Nel primo tempo i rossoblù passano con Azzara, ma i campani si rifanno sotto nella ripresa e la ribaltano

Finisce 1-2 per gli ospiti la gara di andata della finale playoff al Vincenzo Barone.

Modica-Pompei 1-2

MODICA (4-3-3): Marino; Parisi, Diop, M. Trovato, Ballatore (79′ Biondi); Palermo, Alfieri, Palmisano (85′ Agodirin); Azzara (75′ Famà), Savasta, Cacciola (90′ Incatasciato). A disp.: N. Trovato, Ababei, Vindigni, Yu Suwa, Prezzabile. All. Settineri.

POMPEI (4-3-3): D’Agostino; Balzano, Velotti, Di Girolamo (76′ Riccio), Tomolillo; Baumwollspinner, Tarascio (60′ Guarracino), Casillo; Caso Naturale, Malafronte (82′ Matute), Di Paola (74′ Liccardo). A disp.: Mele, Arrivoli, Salvati, Marzano, Simonetti. All. Scarlato.

ARBITRO: Radovanovic di Maniago (Crippa-Eltantawy).

MARCATORI: 9′ Azzara, 63′ Guarracino, 80′ Caso Naturale.

NOTE: Ammoniti Ballatore, Famà, Diop, Riccio.