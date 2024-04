Modica calcio, con il Misterbianco la prima di tre finali

Sport

I rossoblù continuano in casa a inseguire un traguardo importante, quello degli spareggi per il salto di categoria

Inizia il rush finale per il Modica Calcio, un tris di gare che decreterà i risultati raggiunti in questa stagione ed il prosieguo di questa squadra nella stagione 23/24. Sarà fondamentale riuscire a mantenere una buona tenuta mentale e fisica fino alla fine, quando si faranno i conti e, si spera, ci si preparerà per la fase playoff.

Domani la prima delle tre sfide, al “Vincenzo Barone” arriva il Misterbianco, una formazione che sulla carta ha qualità tecniche più modeste ma che si trova a lottare per evitare i playout, le motivazioni quindi non mancheranno, un punto di forza sicuramente importante. Il Modica, da parte sua, è reduce da una vittoria importante in quel di Siracusa e vive un momento di forma che vede i ragazzi di Settineri consapevoli dei propri mezzi e della propria struttura di gioco che adesso sembra diventare sempre più solida.

“Il morale è sicuramente alto, ma non darei tutti i meriti alla vittoria contro il Real Siracusa – dichiara Settineri – Già durante la sosta i ragazzi stavano lavorando bene e prendevano giorno dopo giorno consapevolezza dei propri mezzi. Ci siamo prefissati un obiettivo e abbiamo lavorato tanto per prendercelo, questo deve essere l’atteggiamento fino alla fine della stagione. Nel frattempo diamo sempre un occhio all’infermeria con Incatasciato che sappiamo essere fuori a lungo oltre ad Agodirin che da quando sono arrivato ho avuto poco a disposizione, vediamo per lui come va. Adesso dobbiamo restare concentrati, sono contento dell’atteggiamento che la squadra ha avuto contro il Siracusa ma tutta la settimana, con il mio staff, abbiamo lavorato per mantenere alta la tensione, un deficit che in questa stagione questa formazione ha avuto con picchi di entusiasmo e crolli successivi, questo vogliamo assolutamente evitarlo. Domani ci aspetta una partita difficilissima contro una formazione che ha giocatori che conosco bene e so essere all’altezza della categoria, da parte nostra ci deve essere il massimo rispetto per l’avversario e dobbiamo dimostrare di essere il Modica, portiamo il peso di una maglia importante e ci assumeremo questa responsabilità”.

Di seguito i convocati per la sfida contro il Misterbianco, prevista al “Vincenzo Barone” alle 16:00:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.