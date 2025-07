Modica calcio e Filippo Raciti, accordo dietro l’angolo

Sport

Il tecnico, ormai specialista in successi nei campionati di Eccellenza, ha posto come condizione la presenza di tutti i suoi fedelissimi

Modica calcio s’è desta. A poco più di due settimane dall’amaro epilogo della sconfitta di Aversa contro il Real Normanna che ha buttato indietro, come lo scorso anno peraltro, le ambizioni del Modica nel limbo del campionato di Eccellenza, diverse cose sono mutate.

La scelta del nuovo tecnico intanto. Circola con insistenza il nome di Filippo Raciti (nella foto), che sta colloquiando con la società; un tecnico che evoca grandi imprese nel torneo di Eccellenza vinto con il Ragusa (20121/2022) e poi con Paternò (che conquistò la Coppa Italia nazionale di Eccellenza 2023/2024) e quest’anno con l’Athletic Palermo (che ha centrato anche l’obiettivo della Supercoppa Eccellenza Sicilia battendo il Milazzo, l’altra neopromossa in Serie D).

Tre promozioni in Serie D in quattro anni. Un bel record. La società al momento non conferma alcun accordo.

Sarebbe calata su lui l’indicazione atteso che è visto come un demiurgo capace di stracciare i campionati di Eccellenza e quindi ideale per la conduzione del nuovo manipolo rossoblù che sarà rinnovato per 12/13 elementi.

Raciti porterebbe con sé, l’ha posta come condizione, tutti i suoi fedelissimi senza i quali non riuscirebbe ad impostare una strategia lunga per disputare un torneo di vertice. Così si fanno i nomi del portiere Romano, del centrale Intzidis, dell’attaccante Micoli (sarebbe un ritorno), dei centrocampisti Asaro, Sangarè e Valenca, e poi circolano i nomi di Maimone e Belluso che con la società rossoblù in questo campionato hanno avuto un rapporto burrascoso tanto da essere trasferiti con l’apertura del mercato di dicembre. Nel calcio, come nella politica, mai dire mai.

Il tempo non è un alleato della società rossoblù. Il movimento dei giocatori è in questi giorni frenetico. Le società di Eccellenza si stanno organizzando alla meglio, atteso che il Messina ha buone probabilità di iscriversi, con sul groppone punti di penalizzazione a doppia cifra, in Serie D.