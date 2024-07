Modica calcio, ecco quali sono le prospettive della nuova stagione

Sport

Marcello Pitino nuovo direttore generale. MIster Settineri: "Era chiaro nell'idea di tutti che rimanessi io il trainer, ma va bene così". Mattia Pitino: "La riconferma di Settineri? Solo in caso di conquista della Serie D"

Il Modica è in pieno mercato. Un altro cambiamento degli asset caratterizza questa nuova annata calcistica. Nuovo direttore generale scelto in house ma di esperienza, Marcello Pitino (nella foto sopra), nuovo allenatore, Pasquale Ferrara (nella foto sotto), protagonista dei fasti della Nuova Igea nell’anno della promozione in D e gran conoscitore dell’Eccellenza che si avvarrà della collaborazione di Francesco Tudisco, uomo di grande esperienza di campo. New entry Antonio Licitra, direttore del marketing. Per il resto tutto rimane immutato.

Prima della notizia ufficiale della scelta di Pasquale Ferrara, l’ormai ex allenatore protagonista dei play off nazionali, Alessandro Settineri (nella foto sotto) ha mandato da Napoli, dov’è in vacanza, il suo saluto alla città intriso di affetto e stima per tutto l’ambiente rossoblù.

In effetti sino a qualche settimana prima si sentiva la riconferma in tasca atteso che era nei patti che raggiunti i play off ci sarebbe stata una continuità gestionale: “Ho rifiutato elegantemente l’offerta di due squadre di Serie D, ammette al telefono, perché sapevo, come era chiaro nell’idea di tutti di rimanere a Modica una volta raggiunti i play off. Tengo però a dire che sono stato ben voluto, rispettato da tutti. A questo punto conta poco, sottolineo però che in me non c’è rancore, dalla dirigenza sono stato trattato bene e con amicizia. Dobbiamo ricordare tutti del grande percorso che quest’anno abbiamo costruito insieme. Questo è ormai nella storia”.

“Con Settineri i rapporti sono rimasti ottimi – ribatte il dirigente Mattia Pitino – e precisiamo che la sua riconferma era solo in caso di conquista della Serie D. La società ha fatto altre valutazioni pur riconoscendo il lavoro svolto dal tecnico in questi quattro mesi e merita il nostro ringraziamento.”

Il Modica ha già aperto il cantiere delle partenze e degli arrivi. Giorgio Cicero, classe 2006 si è accasato al Vittoria senza tanti complimenti. Vincenzo Ballatore andrà a giocare nella D pugliese. Le conferme si limiteranno a 4/5 giocatori (Incatasciato, Diop, Palermo, Azzara, Palmisano) ma dipende dall’evoluzione del mercato. Si sta trattando il portiere della N. Igea Staropoli, finalmente uno di esperienza, si insegue il trequartista ventiseienne argentino Lucas Idoyaga, lo scorso anno al Budoni.

“Sarà un mercato oculato – commenta Mattia Pitino – rispetto ad una lievitazione degli ingaggi. Sarà una stagione senza proclami e proveremo a divertirci anche quest’anno. Stiamo lavorando su diversi profili siciliani. Gente esperiente della categoria ma non escludo la presenza di atleti non siciliani”.