Modica calcio forza 4 contro il Misterbianco

Sport

Tutto l'attacco a segno e porta inviolata i migliori indizi della buona performance dei rossoblù

Buona prova per il Modica Calcio che doveva obbligatoriamente vincere e ha mantenuto le aspettative dimostrando di avere una rosa ampia e di alto livello. Idoyaga e compagni iniziano la gara a ritmi lenti, mettendo in campo una prova più convincente nella ripresa, quando dilagano e mostrano la propria forza con carattere.

Primo tempo iniziato a ritmi lenti, con le due formazioni che creano sin da subito un canovaccio abbastanza leggibile, Modica che prova ad attaccare e ospiti chiusi a difendere la propria porta. Il primo pericolo arriva al 17’ con Cacciola che su punizione impegna, non poco, il portiere Biondi, quest’ultimo vola verso il pallone e lo mette in angolo. Lo stesso Biondi si esibisce in una parata plastica su un tiro non troppo forte di Idoyaga che prova a regalarsi la gioia del gol. I padroni di casa continuano a costruire la manovra ma non trovano le vie giuste per impensierire la difesa avversaria. Sul gong arriva il pallone che sblocca la sfida, pallone messo in mezzo con Montanaro che prova un tiro ribattuto, il pallone viaggia nell’area di rigore e trova la zampata di Handzic che porta i suoi avanti pochi secondi prima del triplice fischio.

Secondo tempo che inizia subito con lo stesso piglio di come era finito il primo tempo, con Handzic che si fa trovare pronto su una ribattuta e raddoppia per i rossoblu con una doppietta personale. Questo gol è il preludio ad una prova decisamente più convincente degli uomini rossoblu. Al 10’ grande occasione per Neto che parte veloce in contropiede salta due difensori e solo davanti al portiere la manda a lato. Al 26’ Idoyaga entra in area e viene abbattuto, il rigore concesso dal direttore di gara viene trasformato dallo stesso argentino che si gode il boato del pubblico. Al 30’ ancora rigore per il Modica con Kondila che salta il diretto marcatore che lo abbatte, questa volta dal dischetto si presenta Montanaro e si regala la gioia del gol. Al 35’ clamorosa occasione ancora per Handzic che da pochi passi manda a lato. Sul finale clamorosa doppia occasione con Kondila che manda sul palo, sulla ribattuta la manda in mezzo e trova Arquin che centra la traversa.

Un Modica molto più convincente nella ripresa rispetto alla prima frazione di gara, buona gestione del pallone e giusta dose di agonismo portano a casa tre punti fondamentali.

MODICA CALCIO – MISTERBIANCO 4-0

Modica Calcio: Pontet, Triolo, Rossi, Francofonte (23’ st Kondila), Incatasciato, Mallia (37’ st Denaro), Neto (27’ st Arquin), Cacciola (39’ st Messina), Handzic, Idoyaga, Montanaro (34’ st Alecci). Panchina: La Licata, Alecci, Schembari, Messina, Fragapane, Kondila, Cappello, Denaro, Arquin. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Misterbianco: Biondi C., Trombetta, Mazzeo, Giuffrida (25’ st Toro A.), Toro G., Valenti, Caruso (34’ st Scardaci), Orofino, Corsaro (8’ st Privitera), Biondi D. (36’ st Danese), Rapisarda. Panchina: Ingaglio, Pennisi, Scardaci, Tucci, Toro A., Privitera, Danese. Allenatore: Gennaro Coriolano.

Marcatore: 45’ pt Handzic (Mo), 2’ st Handzic (Mo), 26’ st Idoyaga rig. (Mo), 30’ st Montanara rig. (Mo)