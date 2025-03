Modica calcio, test verità sul campo della Leonfortese

Sport

Dopo la sconfitta casalinga con il Milazzo, i rossoblù cercano di ripartire con la marcia giusta

La vigilia della trasferta del Modica a Leonforte apre un ciclo del tutto nuovo nell’ambito di un torneo che per quanto riguarda il vertice vede adesso ben cinque squadre nel fazzoletto di sei punti e tutte potenzialmente con le carte in regola per aspirare alla promozione diretta.

La sconfitta casalinga dell’undici di Ferrara contro il Milazzo, comprimaria al vertice della classifica con 53 punti, ha rimescolato le carte perché non ha consentito alla squadra della Contea diprendere il largo e mettersi in tasca l’ipoteca per la vittoria finale dando vita ad un mini torneo avulso dal resto che si gioca all’ultimo risultato utile. Difficile adesso fare previsioni di sorta.

E’ stata una settimana di lunga riflessione nello spogliatoio modicano. Non è stato semplice metabolizzare la debacle interna e Ferrara ha cercato di lavorare allo spirito di una squadra che adessosi rende conto che non sono più possibili errori di nessuna sorta: i calcoli sulla carta circa i pronostici possibili per garantire il salto di categoria sono saltati a motivo dell’esito di domenica scorsae le cinque gare che ci sono da giocare – due in casa (Avola e Gioiosa) e tre in trasferta (Leonforte, Aci Sant’Antonio, Rosmarino) sono tutte finali atteso che bisogna fare i conti con le diretteavversarie sperando ognuna nel passo falso dell’altra concorrente. La tifoseria come al solito si è mobilitata e in massa occuperanno un settore dello stadio comunale di Leonforte per fare sentire il proprio sostegno e calore in questa fase delicata del torneo.

E’ rientrato nei ranghi il difensore Salvatore Mollica dopo un periodo di lunga assenza, per un fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane dai campi di gioco, e giovedì ha preso parte allapartitella di metà settimana. Ferrara ha tutto l’organico a disposizione e quindi avrà la possibilità di schierare la migliore formazione contro la Leonfortese che dovrà fare a meno del giovanecentrocampista Bartolo Coco, squalificato.