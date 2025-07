Modica, campo scuola della Protezione civile

Attualità

L'ottava edizione si concluderà giovedì

Il campo scuola della Protezione Civile a Modica, giunto quest’anno all’ottava edizione, si concluderà giovedì con l’ennesimo grande successo. L’evento, organizzato dal coordinatore del gruppo volontari di Modica Alessandro Cicciarella e finanziato interamente dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha visto la partecipazione di numerosi giovani volontari provenienti da tutta la provincia animati dallo spirito di servizio verso la comunità.