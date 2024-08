Modica, cane abbandonato sul balcone: denunciata la proprietaria

Attualità

La vicenda aveva suscitato parecchio scalpore il 30 luglio

La vicenda del cane recuperato dai vigili del fuoco in un balcone a Modica Alta tiene ancora banco. La polizia locale ha, infatti, deferito all’autorità giudiziaria, la proprietaria, una 41enne modicana, contestandole il reato di maltrattamento di animali. I fatti risalgono allo scorso 30 luglio, quando il comandante Rosario Cannizzaro, su segnalazione dell’ufficio comunale Randagismo, inviò sui luoghi una pattuglia. Erano già presenti i vigili del fuoco e i volontari dell’Oipa e del canile comunale. È stata, pertanto, accertata la presenza del cane nel balcone di un appartamento al primo piano di un edificio, in stato di abbandono e privo di acqua, e la cui proprietaria era, invece, assente. Veniva, a questo punto, informato il sostituto procuratore della Repubblica, Monica Monego, che a sua volta autorizzava il recupero dell’animale. L’operazione veniva effettuata dai vigili del fuoco, i quali, con una scala, arrivavano fino al balcone e prelevavano il povero cane che, quindi, veniva affidato ad un veterinario per le cure che rilevano un grave stato di dimagrimento e di disidratazione.