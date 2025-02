Modica, Cavallino: “Il sindaco Monisteri? L’unica soluzione sarebbero le dimissioni”

Attualità

L'analisi politica del momento difficile a palazzo San Domenico da parte dell'ex consigliere comunale ed ex assessore

“Basito e preoccupato, dopo l’ultima conferenza stampa della sindaca Monisteri e le sue ultime dichiarazioni. Dopo il famoso consiglio comunale del 30 gennaio che ha sancito il fallimento del nostro Comune, mi sarei aspettato molto, molto altro dalla sindaca e dai dodici consiglieri abbatiani”. Così l’ex consigliere comunale ed ex assessore Tato Cavallino (nella foto).

Che, in una nota, aggiunge: “Ed invece la sindaca in questi giorni si è limitata a comunicare solo i nomi e le deleghe dei nuovi assessori comunali e a dire che prende le distanze dalla nuova Democrazia Cristiana provinciale. Così ci si vuole prendere cura della città? Mi sarei aspettato, sarebbe stato doveroso, dire alla città cosa intende fare a seguito dello stato di dissesto a cui lei ha contribuito in anni di politica clientelare e senza alcun progetto politico amministrativo, se non quello del tornaconto personale messo in campo dall’ex sindaco, suo mentore e poi continuato da lei che in più occasioni ha dichiarato di portare avanti la politica amministrativa del suo predecessore Abbate”.

“Quali azioni politiche amministrative intende mettere in atto? Come vuole affrontare le indiscusse ripercussioni che si verificheranno a causa del dissesto, come la mancanza di alcuni servizi, il mancato o parziale pagamento ai creditori del comune, artigiani, imprese, quale futuro per i lavoratori diretti ed indiretti del nostro comune, delle cooperative sociali? Cosa fare per interrompere la desertificazione del centro storico, per fare sentire più sicuri i cittadini modicani ed ancora, come intende intervenire per la manutenzione delle strade che stanno creando grande pericolo per i ciclomotori e gli automobilisti ed ancora non una parola sul mancato completamento del polo commerciale?

Inoltre mi sarei aspettato che comunicasse alla città l’azzeramento delle indennità economiche sue e di tutti gli assessori, come fatto nel 2013 dalla giunta Buscema, di cui mi onoro di aver fatto parte, a seguito dell’approvazione del piano di equilibrio. Non una parola sulle assurde situazioni che i cittadini modicani sono costretti a vivere a causa della società Creset e di Iblea acque, a seguito dell’invio di “bollette pazze”, seguite da servizi non idonei e a limite della sopportazione, di cui avrò modo di parlare in altra occasione. Infine la ciliegina sulla torta è stata la mancanza della nomina dell’assessore al Bilancio, la più importante e necessaria in questa grave situazione finanziaria, soprattutto avendo dimostrato la sindaca di non capirne proprio di bilancio comunale, altrimenti avrebbe capito già negli anni passati, avendo approvato tutti i bilanci dell’amministrazione Abbate, come stavano le casse comunali, o forse sapeva e mentiva di non sapere. Ed ancora voglio esprimere la grande delusione e anche un po’ di rabbia per le dichiarazioni dei “12 consiglieri fedeli ad Abbate”, rabbia perché dalle loro dichiarazioni si evince ancora una volta che vogliono prendere in giro i modicani con le loro dichiarazioni, capisco che molti di loro per 12 anni ci sono riusciti ma a tutto c’è un limite. Parlano di tradimento della sindaca, loro! Che hanno tradito la fiducia dei cittadini votando l’impossibile in consiglio comunale, ultimo in ordine di tempo il bilancio consuntivo del 2021, guidati da tornaconti personali o del loro capo/ex sindaco”.