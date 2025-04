Modica, cede la saracinesca di un supermercato: 60enne in codice rosso all’ospedale

Cronaca

Ha riportato un serio trauma cranico in testa. L'episodio nel momento in cui l'uomo stava uscendo dall'esercizio commerciale

Un sessantenne modicano è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nei pressi di un supermercato situato nella zona alta della città. L’episodio si è verificato nel momento in cui, stando alle testimonianze raccolte, l’uomo stava uscendo dall’esercizio commerciale.

Nel contesto di circostanze ancora da chiarire, la saracinesca del supermercato ha improvvisamente ceduto, colpendo violentemente il sessantenne alla testa. L’impatto è stato tale da far crollare l’uomo a terra, privo di sensi.

Immediato è stato l’intervento dei responsabili del supermercato, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato il servizio di emergenza 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno valutato la gravità delle condizioni dell’uomo, riscontrando un serio trauma cranico. Considerata la serietà delle ferite riportate, il sessantenne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove è stato immediatamente preso in carico dal personale medico per ricevere le cure necessarie.